Суточный прирост заболевших коронавирусом в Москве стал самым низким в мае

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Москве за минувшие сутки зарегистрировано 2516 новых случаев коронавируса, и это самый низкий показатель за весь май.

Последний раз суточный прирост был ниже 29 апреля (2220 случаев).

Таким образом, в Москве, как и в России, сохраняется положительная динамика - число выявляемых новых случаев инфекции продолжает устойчиво снижаться после пика перед майскими праздниками (7 мая отмечалось 6,7 тыс.).

Всего в столице за весь период зарегистрировано 163 913 заболевших.

По данным на 24 мая, в РФ выявлено 8599 новых случаев коронавируса в 84 регионах.