В России выявлено 8599 новых случаев коронавируса

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки выросло на 8599, сообщает оперштаб. Суточный прирост новых случаев вновь упал ниже отметки в 9 тысяч.

Темп прироста составил +2,56%, этот показатель уменьшился по сравнению с предыдущими днями (накануне +2,89%, до 22 мая 2,80%, 21 мая 2,87%).

Общее количество инфицированных достигло 344 481. По этому показателю Россия идет на третьем месте, пропустив на вторую строчку Бразилию (347,4 тыс., +16,5 тыс. по данным Университета Джонса Хопкинса). На первом месте США с 1,62 млн случаев и суточным приростом в 21,6 тыс.

Больше всего новых заболевших в Москве - 2516, и это самый низкий показатель за весь май.

В Московской области 862 новых заболевших, в Петербурге - 384, в Нижегородской области - 221.

За сутки скончались от COVID-19 153 человека, и это новый антирекорд. Последний максимум отмечался 22 мая (150 случаев), накануне их было 139. Число смертей в стране не опускалось ниже ста с 19 мая. За весь период зафиксирована 3541 жертва коронавируса.

Поправились после болезни за все время наблюдения 113 299 человек, в том числе 5363 за последние сутки. .