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Власти Приморья смягчили антивирусные ограничения

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Приморский край приступает к первому этапу снятия ограничений, введенных для борьбы коронавирусом, поскольку коэффициент распространения инфекции в регионе на протяжении недели держался ниже единицы, сообщила пресс-служба краевого правительства.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, на этом этапе возможно открытие парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских. Разрешается торговля непродовольственными товарами в торговых залах площадью до 400 квадратных метров при наличии отдельного уличного входа, максимальное единовременное число посетителей ограничивается из расчета один человек на четыре квадратных метра. Также можно заниматься физкультурой и спортом на улице при условии, что вместе занимаются не более двух человек.

При этом необходимо соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, в том числе масочный режим.

Губернатор региона Олег Кожемяко подчеркнул, что первый этап будет осуществляться постепенно на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

"Только после проверки административными комиссиями на соответствие всех санитарных норм и правил будет составлен перечень предприятий, которым будет разрешено работать", - сказал губернатор.

Глава региона сообщил, что ограничения по короавирусу затронули более 20 тысяч предпринимателей, краевой бюджет из-за коронавируса недосчитается 21 млрд рублей.

Частичное снятие ограничений начнется во всех муниципальных образованиях, кроме Находкинского городского округа, на который приходится 25% всех заразившихся коронавирусом в Приморье.

Как сообщалось, во вторник, 26 мая, в Приморье число выздоровевших от COVID-19 за сутки впервые вдвое превысило число вновь заболевших.

Приморский край Коронавирус

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