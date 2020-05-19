В Приморье приостановили допуск грузовиков к пунктам пропуска на границе с Китаем

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Движение грузовиков к пунктам пропуска на российско-китайской границе в Приморье с 20 мая приостанавливается на десять дней по решению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.

Это решение принято в связи со сложной эпидобстановкой на территории Китая и тем, что власти провинций Хэйлунцзян и Цзилинь ввели дополнительные ограничения на въезд в Китай грузовиков, говорится в сообщении.

Зампред правительства региона Константин Шестаков сообщил, что сейчас через провинцию Хэйлунцзян через пункт пропуска "Пограничный" вновь стал возможен проезд 30 грузовиков, хотя "буквально два дня назад их было 10 в день". Из-за этого, как отмечается, с российской стороны собралась большая очередь из грузовиков - более 280.

"Мы понимаем, что с такой пропускной способностью эти грузовики смогут проехать на территорию Китая не раньше, чем через 10 дней. Чтобы не допускать осложнения санитарной обстановки перед пунктом пропуска, принято решение приостановить на этот период допуск к территории пунктов пропуска", - отметил Шестаков.

Перед пунктами пропуска организуется дежурство постов ГИБДД, которые будут перенаправлять водителей большегрузов на парковки либо возвращать к месту стоянки.

Власти просят грузоперевозчиков воздержаться от формирования грузов и выезда транспорта к пунктам пропуска.

"В дальнейшем мы проинформируем о заявительном порядке, который будет действовать на территории Приморья для пересечения границы", - сказал Шестаков.

По данным Дальневосточного таможенного управления на вторник, перед пунктами пропуска Пограничный, Краскино, Полтавка скопилось более 540 грузовиков.

Как сообщалось со ссылкой на агентство Bloomberg, примерно 108 млн человек на северо-востоке Китая снова попали под карантин из-за новой вспышки коронавируса. В провинции Цзилинь было зафиксировано в общей сложности всего 127 случаев коронавируса.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 960 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 707 ввезенных из-за рубежа.