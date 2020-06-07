Власти Приморья отменили двухнедельный карантин для прибывающих

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - С воскресенья прибывающие в Приморский край не обязаны проходить 14-дневный карантин, если у них не выявят симптомов ОРВИ.

"Пребывающие должны будут заполнить анкету и при отсутствии признаков ОРВИ могут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства Приморья.

Такой порядок не распространяется на вахтовиков и прибывающих вывозными рейсами из-за рубежа.

Прибывающим в Приморье необходимо указать в анкете свои контактные данные, а также цель приезда и адрес проживания.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и "социальной дистанции" при посещении общественных мест.

В крае подтверждено 2 313 случаев заражения коронавирусом, умерли 22 человека, вылечились 1 402 заболевших.