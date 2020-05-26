Эпидемиолог посоветовала ходить на улице в маске из-за сложностей с соцдистанцией

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Снимать маску и перчатки на улице не рекомендуется, потому что на тротуарах сложно соблюдать социальную дистанцию, заявила "Интерфаксу" руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"При сохраняющемся риске заболевания коронавирусной инфекцией перед выходом из дома нужно надеть маску и перчатки и оставаться в них на всем пути от своего дома до магазина", - сказала Руженцова в интервью агентству.

По ее словам, во-первых, на пешеходных переходах, тротуарах и остановках транспорта сложно сохранить безопасную дистанцию и не контактировать с другими прохожими. Кроме того, если маску и перчатки на улице сняли, то повторно их надевать нельзя - так инфекция может попасть на руки и лицо. Также есть вероятность, что не удастся их вовремя надеть снова.

Руженцова также порекомендовала россиянам мыть упаковки продуктов, купленных в магазине.

"На сегодняшний день на территориях с высоким уровнем заболеваемости необходимо обработать дезинфицирующим средством принесенные из магазина сумки, упаковку продуктов. Если в торговый центр вы приехали на своей машине, то дезинфекцию лучше сделать при погрузке", - сказала ученый.

Ранее во многих регионах РФ был введен масочный режим, в некоторых субъектах помимо обязательного ношения масок - чаще всего только в общественных местах - добавили и обязательное ношение перчаток.