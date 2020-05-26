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Эпидемиолог посоветовала ходить на улице в маске из-за сложностей с соцдистанцией

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Снимать маску и перчатки на улице не рекомендуется, потому что на тротуарах сложно соблюдать социальную дистанцию, заявила "Интерфаксу" руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

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"При сохраняющемся риске заболевания коронавирусной инфекцией перед выходом из дома нужно надеть маску и перчатки и оставаться в них на всем пути от своего дома до магазина", - сказала Руженцова в интервью агентству.

По ее словам, во-первых, на пешеходных переходах, тротуарах и остановках транспорта сложно сохранить безопасную дистанцию и не контактировать с другими прохожими. Кроме того, если маску и перчатки на улице сняли, то повторно их надевать нельзя - так инфекция может попасть на руки и лицо. Также есть вероятность, что не удастся их вовремя надеть снова.

Руженцова также порекомендовала россиянам мыть упаковки продуктов, купленных в магазине.

"На сегодняшний день на территориях с высоким уровнем заболеваемости необходимо обработать дезинфицирующим средством принесенные из магазина сумки, упаковку продуктов. Если в торговый центр вы приехали на своей машине, то дезинфекцию лучше сделать при погрузке", - сказала ученый.

Ранее во многих регионах РФ был введен масочный режим, в некоторых субъектах помимо обязательного ношения масок - чаще всего только в общественных местах - добавили и обязательное ношение перчаток.

Роспотребнадзор коронавирус

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