Роспотребнадзор ограничил работу предприятий Северодвинска

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Предприятиям Северодвинска рекомендовано перевести по возможности сотрудников на дистанционную работу, а остальных сотрудников разделить на потоки и соблюдать ряд других мер по профилактике заражений. Такое постановление подписал глава управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов.

Жителям города рекомендовано носить маски и перчатки в общественных местах.

В Северодвинске ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Глава регионального оперативного штаба Артем Вахрушев завил, что закрыть город в связи со вспышкой коронавируса на предприятиях не представляется возможным, но ограничительные меры в городе ужесточат.

Как сообщает в четверг пресс-служба администрации города, руководителям предприятий и организаций рекомендуется перевести сотрудников на удаленную работу за исключением тех, кто задействован в непрерывном производственном цикле.

"Предписано разделять потоки сотрудников, используя введение смен, а также дифференцированное начало и окончание рабочего дня коллектива с учетом одномоментного прихода на работу не более 25% коллектива. При этом временной интервал между группами сотрудников должен быть не менее 15-30 минут. Под запретом контакты между функционально не связанными группами работников, а также с посетителями", - говорится в сообщении.

При входе сотрудникам должны мерить температуру и проверять, нет ли у них симптомов ОРВИ. Также эти проверки рекомендовано повторять каждые четыре часа. Заболевших будут отстранять от работы.

Между работниками должно быть расстояние не меньше 1,5 метра, в помещениях должны работать бактерицидные облучатели. Также помещения должны проветривать раз в два часа, а контактные поверхносчти должны обрабатываться антисептиками.

Работники должны работать в масках и перчатках и менять их каждые три часа.

В магазинах сотрудников также обязали работать в масках и перчатках. Торговле также предложили предписания по уборке и дезинфекции залов, а также по соблюдению социальной дистанции.

Ранее власти также пообещали закрыть Ягринский бор, где люди массово отдыхают на выходные, и отправить полицию патрулировать Приморский бульвар и прибрежную зону.

"Когда нам удастся локализовать вспышку в Северодвинске, мы выровняем ситуацию и в целом по региону", - заявил в четверг врио губернатора региона Александр Цыбульский.

26 мая в межрегиональном управлении №58 ФМБА России (обслуживает предприятия Северодвинска) "Интерфаксу" сообщили, что с начала эпидемии было выявлено с положительным результатом на коронавирус 299 работников "Севмаша" и 37 сотрудников "Звездочки". Один инфицированный работник "Звездочки" скончался. Под медицинским наблюдением и на лечении по коронавирусу находятся 34 сотрудника "Звездочки" и 297 сотрудников "Севмаша".

На Северодвинск приходится 43,5% от общего числа заболевших в Архангельской области. При этом рост заболеваемости в городе в 2,5 раза выше, чем на остальных территориях региона. Подавляющее большинство заболевших - сотрудники градообразующих предприятий оборонной промышленности.

Региональный оперативный штаб в четверг обсудил нарушения со стороны сотрудников ответственных ведомств города: продолжение в поликлиниках планового приема пациентов, в том числе с симптомами ОРВИ, неэтичные действия сотрудников Роспотребнадзора.

"Мы можем бесконечно принимать те или иные решения, стремясь ограничить распространение коронавируса, но пока происходит такое - толку не будет. Прошу записать под протокол: в случае подтверждения подобных нарушений все виновные должны нести ответственность. Это касается и проверки информации, представленной сотрудниками регионального оперативного штаба, - мера ответственности одинакова для всех: без скидок на должности и регалии", - цитирует Цыбульского пресс-служба.

В Северодвинске лечение на дому проходят 179 пациентов с легкой формой COVID-19. Как отметил Цыбульский, если заболевшие не дают согласие на предоставление персональных данных для контроля за их нахождением дома, они должны быть госпитализированы в медучреждения. Врио руководителя региона также поручил региональному Минздраву обеспечить "домашним" больным равные с пациентами стационаров условия оказания медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) начало обдумывать организацию в Северодвинске лаборатории по тестированию на коронавирус. По данным пресс-службы ведомства, все работающие в Поморье лаборатории вышли практически на проектный максимум - 1,7 тыс. исследований в день. Самая большая проблема - поставка необходимого оборудования для северодвинской лаборатории. Чиновники ожидают, что увеличение объема тестирования покажет реальную картину заболеваемости в городе.

"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей. АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".