Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Роспотребнадзор ограничил работу предприятий Северодвинска

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Предприятиям Северодвинска рекомендовано перевести по возможности сотрудников на дистанционную работу, а остальных сотрудников разделить на потоки и соблюдать ряд других мер по профилактике заражений. Такое постановление подписал глава управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов.

Пандемия коронавируса

Жителям города рекомендовано носить маски и перчатки в общественных местах.

В Северодвинске ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Глава регионального оперативного штаба Артем Вахрушев завил, что закрыть город в связи со вспышкой коронавируса на предприятиях не представляется возможным, но ограничительные меры в городе ужесточат.

Как сообщает в четверг пресс-служба администрации города, руководителям предприятий и организаций рекомендуется перевести сотрудников на удаленную работу за исключением тех, кто задействован в непрерывном производственном цикле.

"Предписано разделять потоки сотрудников, используя введение смен, а также дифференцированное начало и окончание рабочего дня коллектива с учетом одномоментного прихода на работу не более 25% коллектива. При этом временной интервал между группами сотрудников должен быть не менее 15-30 минут. Под запретом контакты между функционально не связанными группами работников, а также с посетителями", - говорится в сообщении.

При входе сотрудникам должны мерить температуру и проверять, нет ли у них симптомов ОРВИ. Также эти проверки рекомендовано повторять каждые четыре часа. Заболевших будут отстранять от работы.

Между работниками должно быть расстояние не меньше 1,5 метра, в помещениях должны работать бактерицидные облучатели. Также помещения должны проветривать раз в два часа, а контактные поверхносчти должны обрабатываться антисептиками.

Работники должны работать в масках и перчатках и менять их каждые три часа.

В магазинах сотрудников также обязали работать в масках и перчатках. Торговле также предложили предписания по уборке и дезинфекции залов, а также по соблюдению социальной дистанции.

Ранее власти также пообещали закрыть Ягринский бор, где люди массово отдыхают на выходные, и отправить полицию патрулировать Приморский бульвар и прибрежную зону.

"Когда нам удастся локализовать вспышку в Северодвинске, мы выровняем ситуацию и в целом по региону", - заявил в четверг врио губернатора региона Александр Цыбульский.

26 мая в межрегиональном управлении №58 ФМБА России (обслуживает предприятия Северодвинска) "Интерфаксу" сообщили, что с начала эпидемии было выявлено с положительным результатом на коронавирус 299 работников "Севмаша" и 37 сотрудников "Звездочки". Один инфицированный работник "Звездочки" скончался. Под медицинским наблюдением и на лечении по коронавирусу находятся 34 сотрудника "Звездочки" и 297 сотрудников "Севмаша".

На Северодвинск приходится 43,5% от общего числа заболевших в Архангельской области. При этом рост заболеваемости в городе в 2,5 раза выше, чем на остальных территориях региона. Подавляющее большинство заболевших - сотрудники градообразующих предприятий оборонной промышленности.

Региональный оперативный штаб в четверг обсудил нарушения со стороны сотрудников ответственных ведомств города: продолжение в поликлиниках планового приема пациентов, в том числе с симптомами ОРВИ, неэтичные действия сотрудников Роспотребнадзора.

"Мы можем бесконечно принимать те или иные решения, стремясь ограничить распространение коронавируса, но пока происходит такое - толку не будет. Прошу записать под протокол: в случае подтверждения подобных нарушений все виновные должны нести ответственность. Это касается и проверки информации, представленной сотрудниками регионального оперативного штаба, - мера ответственности одинакова для всех: без скидок на должности и регалии", - цитирует Цыбульского пресс-служба.

В Северодвинске лечение на дому проходят 179 пациентов с легкой формой COVID-19. Как отметил Цыбульский, если заболевшие не дают согласие на предоставление персональных данных для контроля за их нахождением дома, они должны быть госпитализированы в медучреждения. Врио руководителя региона также поручил региональному Минздраву обеспечить "домашним" больным равные с пациентами стационаров условия оказания медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) начало обдумывать организацию в Северодвинске лаборатории по тестированию на коронавирус. По данным пресс-службы ведомства, все работающие в Поморье лаборатории вышли практически на проектный максимум - 1,7 тыс. исследований в день. Самая большая проблема - поставка необходимого оборудования для северодвинской лаборатории. Чиновники ожидают, что увеличение объема тестирования покажет реальную картину заболеваемости в городе.

"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей. АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".

Хроника 09 января – 28 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Северодвинск Архангельская область Севмаш Звездочка коронавирус ФМБА

Новости по теме

Новости

Госзакупки антивирусных медсредств в марте-апреле выросли в разы, медоборудования - на порядок

Госзакупки антивирусных медсредств в марте-апреле выросли в разы, медоборудования - на порядок

Экспертиза не признала самостоятельными показания подсудимых по делу "Сети"

Пандемия коронавируса

Москвичам разрешат гулять по графику только для адреса прописки

Атомная подлодка "Князь Владимир" передана ВМФ РФ

Временный запрет на импорт топлива в Россию вступит в силу со 2 июня

Временный запрет на импорт топлива в Россию вступит в силу со 2 июня

ЕГЭ в этом году пройдет без "базовой" математики

Кудрин предложил вернуться к вопросу о раскрытии доходов топ-менеджмента госкомпаний

Кудрин предложил вернуться к вопросу о раскрытии доходов топ-менеджмента госкомпаний

Главред "Медиазоны" и два журналиста "Эха Москвы" задержаны в Москве за пикеты

Криптовалюту разрешат покупать на зарубежных площадках и декларировать в РФ

Криптовалюту разрешат покупать на зарубежных площадках и декларировать в РФ

В Госдуме задумались о лишении иностранных СМИ аккредитации за фейки

В Госдуме задумались о лишении иностранных СМИ аккредитации за фейки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');