Спелеологи нашли новую пещеру с окаменелостями в горах Крыма

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Севастопольский клуб спелеологов нашел и вскрыл новую вертикальную пещеру в горах на юге Крыма, сообщил спелеолог, член Русского географического общества Анатолий Пряшников агентству "Интерфакс" во вторник.

"На Ай-Петринском плато найдена абсолютно новая пещера, мы ее вскрыли. Это реальное географическое открытие, туда не ступала нога человека за всю историю существования. Глубина на данный момент - 105 метров. Мы ее назвали "Тридцатка", посвятив героям 30-й бронебашенной батареи (отличилась при обороне Севастополя 1941-1942 годов - ИФ)", - сказал Пряшников, который нашел пещеру.

По словам спелеолога, из более чем 1200 пещер Крыма небольшое количество имеет такую глубину. Она находится на высоте 1100 метров над уровнем моря и имеет сложную форму: от 8х5 м до 3х4 м.

"Немного пещер в Крыму глубиной больше ста метров - для спелеологов это магический Рубикон, перейти который нечасто получается. Для нашего региона это достаточно неплохой результат. В туристическом смысле она не представляет интереса, но в спортивном - да", - отметил собеседник агентства.

Пряшников считает, что пещера может заинтересовать палеонтологов, потому что на ее стенах заметно большое количество "окаменелых ракушек, которым много миллионов лет, морских ежей и так далее".

Спелеологи в Крыму открывают до трех пещер в год. В этом году они решили посвятить все находки героям обороны Севастополя.