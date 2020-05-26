Экс-глава Чувашии оспорил приказ о своей отставке в Верховном суде

Михаил Игнатьев (архив) Фото: ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в суде указ президента Владимира Путина о своей отставке, сообщили "Интерфаксу" в Верховном суде России.

Суд рассмотрит обращение Игнатьева 30 июня. Начало назначено на 10:00 по московскому времени. Иск был подан 20 мая. Административным ответчиком по иску заявлен президент РФ.

Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики" 29 января 2020 года.

В январе 2020 года произошло два инцидента с участием главы Чувашии Игнатьева, вызвавших широкий общественный резонанс.

Сначала Игнатьеву пришлось извиняться за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". Позже Игнатьев, извинившись за эту фразу, заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".

В конце января Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

28 января президиум Генсовета "Единой России" исключил Игнатьева из партии.