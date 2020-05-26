Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00Заразились
на 26.05В России 362 342+8 915В мире 5 495 061+87 448

Экс-глава Чувашии оспорил приказ о своей отставке в Верховном суде

Экс-глава Чувашии оспорил приказ о своей отставке в Верховном суде
Михаил Игнатьев (архив)
Фото: ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в суде указ президента Владимира Путина о своей отставке, сообщили "Интерфаксу" в Верховном суде России.

Суд рассмотрит обращение Игнатьева 30 июня. Начало назначено на 10:00 по московскому времени. Иск был подан 20 мая. Административным ответчиком по иску заявлен президент РФ.

В РоссииГлава Чувашии Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой техникиЧитать подробнее

Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики" 29 января 2020 года.

В январе 2020 года произошло два инцидента с участием главы Чувашии Игнатьева, вызвавших широкий общественный резонанс.

Сначала Игнатьеву пришлось извиняться за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". Позже Игнатьев, извинившись за эту фразу, заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".

В конце января Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

28 января президиум Генсовета "Единой России" исключил Игнатьева из партии.

Чувашия Михаил Игнатьев

Новости по теме

Новости

ЕСПЧ присудил 45 тыс. евро россиянке, мужа которой убили милиционеры

Экономический кризис

Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%

Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%

Что произошло за день: вторник, 26 мая

Антисанкционная локализация правосудия. Обзор

Глава Дагестана заявил о создании трех тысяч резервных коек для пациентов с COVID-19

Власти Петербурга заявили, что закрашенный портрет Бродского не был согласован

Журналиста Илью Азара задержали в Москве

Изменение Конституции

Источники узнали о планах провести голосование по поправкам в Конституцию в начале июля

Источники узнали о планах провести голосование по поправкам в Конституцию в начале июля

Роспотребнадзор разрешит бассейнам и фитнес-клубам работать только по записи

Роспотребнадзор разрешит бассейнам и фитнес-клубам работать только по записи

Кадыров принял участие в заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 в Чечне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');