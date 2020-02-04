Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашии Игнатьевым

Президент РФ также заявил, что экс-чиновник "лишен чувства уважения к людям"

Президент России Владимир Путин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что к уволенному в связи с утратой доверия главе Чувашии Михаилу Игнатьеву претензий со стороны правоохранительных органов не было, но он был "лишен чувства уважения к людям"; глава государства также назвал безобразием инциденты с бывшим чиновником, о которых он узнал из СМИ.

"Мне об этом ничего не известно", - сказал Путин во вторник на встрече с представителями общественности. Так он ответил на вопрос, "имеет ли бывший глава Чувашии коррупционный след".

"Вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах (на госслужбе - ИФ) невозможно. Какое это требование? Уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение", - подчеркнул Путин.

"То, что я увидел в СМИ (публикации об Игнатьеве - ИФ), привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта Федерации лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, это безобразие. И чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут", - заявил Путин.

Он отметил, что чиновники любого уровня - и муниципального, и регионального, и федерального - не должны работать на своих местах с подобным отношением к гражданам.

Скандалы вокруг экс-главы Чувашии

29 января Путин своим указом отправил в отставку Игнатьева с поста главы Чувашии "в связи с утратой доверия". В последний раз президент увольнял руководителя региона с такой жесткой формулировкой в апреле 2017 года. Тогда в отставку был отправлен глава Удмуртии Александр Соловьев, арестованный по подозрению в получении взятки в размере 140 млн рублей.

Игнатьев руководил республикой более девяти лет. В январе 2020 года произошло два инцидента с участием чиновника, вызвавшие широкий общественный резонанс. Сначала Игнатьеву пришлось извиняться за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком". Позже Игнатьев, извинившись за эту фразу, заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".

А в конце января в СМИ появилась видеозапись того, как Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. Видео вызвало возмущенные комментарии. В МЧС России также "негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия". "Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

28 января президиум Генсовета "Единой России" исключил Игнатьева из партии.