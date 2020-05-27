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"Ъ" узнал о госпитализации экс-главы Чувашии с двусторонней пневмонией

"Ъ" узнал о госпитализации экс-главы Чувашии с двусторонней пневмонией
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

По данным издания, Игнатьев находится в тяжелом состоянии на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации, у него сильно поражены легкие.

Президент Владимир Путин 29 января отправил главу региона в отставку в связи с утратой доверия. Это решение было принято на фоне двух инцидентов с участием Игнатьева в том же месяце. Он заявил, что "надо мочить" журналистов и блогеров из других регионов, которые "хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". Позднее на официальной церемонии он вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

Ранее на этой неделе стало известно, что Игнатьев 20 мая оспорил в суде президентский указ о своей отставке, Владимир Путин заявлен административным ответчиком по иску.

В среду сообщалось, что Верховный суд России вернул иск Игнатьеву в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установления права на дополнительные социальные и иные гарантии. Суд признал требования неподсудными и отметил, что такие иски рассматриваются в районных судах в порядке гражданского судопроизводства.

Михаил Игнатьев

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