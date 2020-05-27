Губернатор Сахалина сохранит карантин для всех приезжих до появления вакцины

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Карантин будет обязательным для всех, прибывающих в Сахалинскую область, пока не появится вакцина от нового коронавируса, заявил губернатор Валерий Лимаренко. Он предположил, что вакцина будет доступна уже осенью.

"Тогда и снимем проблему обсервации", - пообещал он.

Сейчас приезжих отправляют на карантин на две недели, в перспективе его сократят до четырех-пяти дней. Но это будет возможно, когда 100% трудовых мигрантов будут приезжать со справками о том, что у них нет коронавируса.

Справки об отрицательном результате анализа на COVID-19 приезжие с 27 мая обязаны предъявить в аэропорту Южно-Сахалинска и на паромной переправе Ванино-Холмск. Документ будут выборочно будут проверять на подлинность. Без этих справок и цифровых пропусков в островной регион не пустят.

Как сообщалось, в Сахалинской области с 1 апреля действует режим самоизоляции по коронавирусу, обязательную 14-дневную обсервацию для всех приезжающих в регионе ввели в конце марта.

С 14 мая въехать в Сахалинскую область можно только имея местную прописку и по цифровым пропускам, которые выдаются гражданам, имеющим трудовые договоры в регионе. С 27 мая все прибывающие в островной регион должны иметь результаты лабораторных исследований на COVID-19.

По данным Лимаренко на 27 мая, в регионе зарегистрирован 81 случай заражения.