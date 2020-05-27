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Число вылечившихся от COVID-19 в Москве за сутки в 2,5 раза превысило количество заболевших

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве было выявлено 2140 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, а их общее число в городе выросло до 171 433, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в среду.

Таким образом, суточный прирост инфицированных опустился до минимума с 24 апреля. По данным на 23 апреля, было зарегистрировано 1959 новых случаев коронавируса за сутки, с 24 апреля этот показатель стабильно превышал 2 тыс.

При этом за минувшие сутки в Москве выздоровели от COVID-19 5839 человек, что вновь более чем в 2,5 раза превосходит число новых зараженных. Общее количество вылечившихся составляет 67 458 человек.

По числу новых выявленных случаев коронавируса за сутки российская столица вернулась к третьей декаде апреля, когда фиксировалось в среднем около 2,7-2,8 тыс. новых случаев инфекции в сутки. 1 мая был выявлен 3 561 новый заболевший, со 2 мая этот показатель стабильно превышал 5 тыс. Заметное снижение новых случаев инфицирования отмечено с 13 мая - около 4,7 тыс., с 16 мая - около 2,5-3,5 тыс. случаев в сутки.

Вместе с тем, за последние сутки в Москве скончались 73 человека с коронавирусом, а общее число жертв COVID-19 в городе достигло 2 183.

Хроника 09 января – 27 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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