Прокуратура извинилась перед Сергеем Абаничевым за преследование по "делу 27 июля"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Заместитель Басманного межрайонного прокурора от имени государства извинился перед фигурантом "дела 27 июля" Сергеем Абаничевым за необоснованное привлечение к ответственности. Копию документа опубликовал глава "Агоры" Павел Чиков. Интересы Абаничева в судах представляет адвокат "Агоры" Светлана Сидоркина.

"Вам приносятся извинения от имени государства за причиненный моральный вред, связанный с необоснованным привлечением к уголовной ответственности", - говорится в извинении.

Из-за отсутствия извинений Сидоркина жаловалась в Басманный суд в январе. Она просила признать бездействие генпрокурора в части непринесения извинений незаконным и необоснованным и обязать его устранить нарушения. Прокурор 27 мая принес в суд официальный документ, и суд прекратил производство по жалобе, рассказал Чиков.

Дело о массовых беспорядках СКР возбудил после несогласованной акции протеста, которая прошла 27 июля в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В день акции в центре было много полицейских и росгвардейцев, было задержано больше тысячи человек. Фигурантам дела, среди которых оказался и Абаничев, сначала вменили участие в массовых беспорядках, а некоторым - еще и насилие в отношении силовиков.

3 сентября уголовное преследование Абаничева и еще четырех человек было прекращено. Их отпустили из-под ареста.

3 марта Тверской суд Москвы отклонил требование Абаничева о компенсации морального ущерба. Он хотел взыскать с государства полмиллиона рублей.