Московского активиста Абаничева отпустили из полиции с обязательством о явке

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Бывшего фигуранта так называемого дела о беспорядках в Москве Сергея Абаничева отпустили из Тверского ОВД, оформив протокол об административном правонарушении и обязательство о явке 6 декабря, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат правозащитного проекта "Апология протеста" Федор Сирош.

"Из отдела полиции отпустили, обязали явиться", - сказал Сирош.

Он также сообщил, что на Абаничева был составлен протокол по части 6 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры).

По этой статье предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательных работ на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток.

Абаничев обвинялся по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках), но 3 сентября дело в отношении него прекратили, и он был отпущен из СИЗО.

В четверг также был задержан другой бывший фигурант "дела о беспорядках" - Даниил Конон. Он был доставлен в Тверской ОВД и отпущен с обязательством о явке 6 декабря после составления протокола по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ.

"Дело о беспорядках" в Москве - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).