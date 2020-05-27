Ингушетия ждет бригаду московских врачей для помощи в борьбе с COVID-19 уже в среду

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Прибытие в Ингушетию специалистов из Москвы для оказания помощи местным медикам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией ожидается в среду, сообщил "Интерфаксу" представитель регионального Минздрава.

По его словам, бригада медиков из Москвы окажет всестороннюю помощь республике в лечении пациентов, находящихся в обсерваторах.

Как сообщили агентству в региональном оперативном штабе, по состоянию на 27 мая медики провели в общей сложности 11 314 скрининговых исследований на коронавирус.

"Всего в республике зафиксировано 1 906 случаев заражения COVID-2019, за сутки - 40. Умерших за сутки - двое, всего от инфекции скончались 44 пациента. Выздоровевших - 786", - сказал представитель штаба.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в ряд российских регионов бригады столичных медиков для борьбы с коронавирусом.

По его словам, в первую очередь эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, а также в Забайкальском крае. В свою очередь Собянин заявил, что данная помощь должна быть оказана регионам незамедлительно.