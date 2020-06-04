Северодвинск закроют с 6 июня из-за коронавируса

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство Архангельской области решило ограничить въезд в Северодвинск, где произошла вспышка коронавируса, в том числе на градообразующих предприятиях. Ограничение не должно повлиять на работу центра судоремонта "Звездочка", поскольку там мало иногородних сотрудников, сообщили в пресс-службе центра.

По рекомендациям Роспотребнадзора иногородних работников переведут на удаленку или будут селить в гостиницы, сказал представитель предприятия.

"Что касается перевозок и логистики, то это вопрос решаемый. Перевозки и отгрузки всё равно будут осуществляться", - добавил он.

Въезд и выезд из Северодвинска будут ограничены с 6 июня. Исключение будут делать для тех, кому необходимы поездки по работе или ради медицинской помощи, для проезжающих транзитом и для спецслужб. Судостроительным предприятиям рекомендовано прекратить организованную перевозку к месту работы иногородних сотрудников.

Иногородним сотрудникам "Севмаша" чиновники пообещали дать ежегодные оплачиваемые отпуска вне графика или отпуска без сохранения заработной платы.

В Северодвинске выявлено более 1000 зараженных коронавирусом, это в 2,6 раза выше, чем в целом по области. 75% заболевших - сотрудники "Севмаша" и "Звездочки". Один инфицированный работник "Звездочки" скончался. Также коронавирусом заразились 11 воспитанников ГБУ "Северодвинский детский дом". Проверку по факту начала городская прокуратура.