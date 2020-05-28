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Mlekovita отрицает вымогательство взятки у ее руководителей в Москве

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Польский производитель молочных продуктов Mlekovita опроверг сообщение российских СМИ о том, что в России у топ-менеджеров компании высокопоставленные чиновники вымогали $500 000 за отмену запрета импорта продуккции компании в Россию. Это изданию Business Insider заявила представитель Mlekovita.

Обвинения против главы Россельхознадзора


По ее словам, председатель правления компании Дариуш Сапиньски никогда не встречался и никаким образом не контактировал с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, его заместителем или представителями и лично с ними не знаком. Он также никому не давал право представлять Mlekovita перед органами российского ветеринарного надзора.

"Также никогда не было запроса к президенту компании Mlekovita на сумму $500 000 за снятие ограничений на поставки молочной продукции из Польши в Россию", - заявила она.

СМИ, ссылаясь на источники, сообщили в четверг, что польская компания "Млековита" пожаловалась в московскую полицию на то, что руководители ведомства, в том числе Сергей Данкверт, якобы вымогали у предприятия крупную взятку за отмену запрета на поставки ее продукции в Москву. В частности, об этом сообщал информированный источник "Интерфакса".

В ГУ МВД столицы сообщили, что получили жалобу от представителя зарубежной компании, производящей молочную продукцию, о вымогательстве за снятие ограничений на поставки. В полиции ее проверяют в установленном порядке, но учтут "официальное опровержение руководства компании о требовании денежных средств за допуск производимой ими молочной продукции на российский рынок".

В Россельхознадзоре заявили, что сообщения о якобы имевшем факте вымогательства не соответствуют действительности. Советник Данкверта Юлия Мелано рассказала, что ранее в Генпрокуратуру России поступали жалобы "от некого гражданина Сергеева Я.В." на вымогательство денег у "Млековиты". Служба уже давала разъяснения по этому поводу.

По ее словам, Россельхознадзор будет судиться с гражданами, имена которых названы в обращении в Генпрокуратуру, "в связи с нанесением репутационного ущерба, приведшего к дискредитации органов государственной власти, а также распространению заведомо ложных сведений".

Мелано также объяснила, что отменить запрет на поставки молочной продукции из Польши невозможно, так как эти товары находятся под российским эмбарго, введенным в 2014 года в ответ на санкции США и Евросоюза.

Хроника Обвинения против главы Россельхознадзора
Россельхознадзор Сергей Данкверт Юлия Мелано Млековита Генпрокуратура ГУ МВД Москвы Польша

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