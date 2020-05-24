Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в нескольких регионах РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в интервью "Российской газете".

"Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее "московской" технологии", - сообщила она.

Памфилова подчеркнула, что такую инициативу должен проявить сам регион, "защитив в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования".

Ранее подразумевалось, что электронное голосование пройдет только в Москве.

В воскресенье вступил в силу закон, разрешающий проводить дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней.

Ранее общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля.

25 марта президент РФ Владимир Путин отложил его на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.