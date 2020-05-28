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Источник сообщил о задержании в Петербурге семи участников пикетов в поддержку Ильи Азара

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге в полицию доставили в полицию семерых активистов, не согласных с арестом московского журналиста Ильи Азара, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Доставили (в полицию) семь человек. Вменяют статью 8.6.1 ("Нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга")", - сказал он.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее в четверг корреспондент "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Арсений Веснин провел в центре северной столицы кратковременный одиночный пикет солидарности с Азаром, и его не задержали. Как передал корреспондент "Интерфакса", около 17:13 Веснин встал у входа на станцию метро "Гостиный двор" и развернул плакат в поддержку Азара. В 17:20 к нему подошли полицейские, после чего Веснин свернул плакат и ушел.

В Москве на Петровке 38 задержали восьмерых журналистов, которые пытались провести серию одиночных пикетов в поддержку Азара у здания столичного главка полиции. Им вменяют нарушение режима самоизоляции и нарушение правил пикетирования. Это замглавного редактора "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, ведущий радиостанции Александр Плющев, главреды "Медиазоны" и "Таких дел" Сергей Смирнов и Анастасия Лотарева, журналист "Дождя" Михаил Фишман, журналист RT Илья Васюнин, писательница Алиса Ганиева, журналистка Виктория Ивлева.

Азар был задержан 26 мая при проведении пикета у здания МВД. Он вышел с одиночным пикетом в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд столицы признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему 15 суток ареста. Кроме административного протокола по статье 20.2 КоАП, журналисту был выписан штраф за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).

Москва Сергей Смирнов Татьяна Фельгенгауэр Медиазона Эхо Москвы Илья Азар СЖР Петербург Михаил Фишман Анастасия Лотарева Виктория Ивлева

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