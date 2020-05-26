В Кремле заявили, что поправки к Конституции не устарели из-за коронавируса

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не видят необходимости вносить дополнительные поправки в Конституцию в связи с пандемией коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, не считают ли, что предлагаемые поправки в Конституцию РФ могли устареть за время пандемии, Песков сказал: "Нет, не считаем".

На просьбу прокомментировать, могли ли за время распространения коронавируса в обществе созреть какие-то новые запросы, на которые нынешние поправки не отвечают, пресс-секретарь президента сказал: "Общество - незакостенелая структура. Общество - это живой организм".

"В обществе постоянно вызревают новые запросы, которые, конечно, все принимают во внимание. Это абсолютно нормальный процесс в течение общественной жизни", - заявил пресс-секретарь президента.

Он предложил не предвосхищать определение даты голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы, а дождаться решения главы государства.

Ранее источник, знакомый с ходом обсуждения даты проведения голосования, сообщил, что рассматривается 24 июня.

В конце марта президент РФ Владимир Путин объявил о переносе голосования по поправкам к Конституции с 22 апреля на более поздний срок на фоне распространения коронавируса.