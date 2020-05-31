Коммунальные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Московская областная аварийно-восстановительная служба Московской области из-за погодных условий переведена на работу в режиме повышенной готовности, сообщила пресс-служба министерства жилищного хозяйства региона.

"В связи с прогнозированием ухудшения погодных условий и выпадением месячной нормы осадков Московская областная аварийно-восстановительная служба переведена в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что специалисты службы в оперативном порядке завершили ревизию и подготовили к бесперебойной работе перекачивающее и другое насосное оборудование.

Оперативные группы ГКУ МО "МОС АВС" провили мониторинг 64 объектов ЖКХ в 16 муниципальных образованиях Московской области, расположенные в зонах наиболее вероятного затопления.

В настоящее время подтоплений не зафиксировано, ситуация находится под контролем.