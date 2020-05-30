В субботу вечером в Москву вернутся ливни и грозы

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Городские службы находятся в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В столице в субботу с 17:00 до воскресения 09:00 ожидаются сильные дожди, местами грозы, с порывами ветра до 20 м/с. В этот период ожидается до 50 мм осадков.

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей во время непогоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.

Первая волна ливней в Москве за сутки принесла 61 мм осадков. Это порядка 120% месячной нормы.

В Москве было повалено более 50 деревьев, повреждения получили почти два десятка автомобилей. В результате разгула стихии никто не пострадал.