Ряд плотин размыло в Подмосковье из-за дождей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Проливные дожди в Подмосковье привели к перегрузке системы сбора воды, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Это настоящая стихия - в течение 3 часов выпала 1,5-месячная норма осадков. Вся система сбора воды была перегружена, ряд плотин размыто", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что первоочередная задача - очистить от воды дороги, подтопленные жилые дома.

Подтопленными остаются около 100 приусадебных участков и 15 дачных домов.