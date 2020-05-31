Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 31.05В России 405 843+9 268В мире 6 059 017+134 742

Ряд плотин размыло в Подмосковье из-за дождей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Проливные дожди в Подмосковье привели к перегрузке системы сбора воды, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства региона.

В РоссииЗатопления отдельных районов Подмосковья объяснили проливными дождямиЧитать подробнее

"Это настоящая стихия - в течение 3 часов выпала 1,5-месячная норма осадков. Вся система сбора воды была перегружена, ряд плотин размыто", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что первоочередная задача - очистить от воды дороги, подтопленные жилые дома.

Подтопленными остаются около 100 приусадебных участков и 15 дачных домов.

Подмосковье

Новости по теме

Новости

В Москве в метро задержали мужчину, угрожавшего пассажирам ножом и пистолетом

Спасатели предупредили москвичей о надвигающейся на столицу грозе

Жители Красногорска обратились в прокуратуру после рекордных дождей и затопления

Жители Красногорска обратились в прокуратуру после рекордных дождей и затопления

Более 140% месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток

Более 140% месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток

Глава Мосгордумы объяснил годовой доход в два миллиарда рублей

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заработал в 2019 году почти 2 млрд рублей

Фестиваль "Красная площадь" пройдёт 6-8 июня, несмотря на карантин

Фестиваль "Красная площадь" пройдёт 6-8 июня, несмотря на карантин

В результате ночной непогоды в Москве повреждено почти 20 машин

Около 120% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

Около 120% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

В Москве скончались рекордные 78 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались рекордные 78 пациентов с коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');