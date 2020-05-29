В Дагестане госпитализировали 11 граждан Азербайджана, ожидающих выезда на родину

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Минздрава Дагестана доставили в Дербентскую городскую больницу 11 граждан Азербайджана, ожидающих своего возвращения на родину в пункте временного размещения, для проверки на коронавирус и лечения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Силами медиков Дербентской городской и Дербентской районной больниц организовано тестирование людей, находящихся в лагере, на предмет выявления новой коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, медики посетили пункт временного размещения граждан Азербайджана и расположенный рядом стихийный лагерь на границе Магарамкентского и Дербентского районов.

"Пробы планируется взять более чем у 600 граждан Азербайджана и всех сотрудников МЧС России, работающих в пункте временного размещения", - сказали в пресс-службе. Именно столько граждан Азербайджана, по данным ведомства, на сегодня ожидают своего возвращения из Дагестана на родину.

"Эмоциональный фон в лагере крайне сложный. Жаркая погода, нервное напряжение - все это способствует обострению хронических заболеваний", - отметили в ведомстве.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 29 мая, в Дагестане в общей сложности выявлено 4704 случая коронавируса (125 новых случаев за минувшие сутки), 4412 человек выздоровели, 201 скончался.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны России Сергея Шойгу военное ведомство перебросило в Дагестан два полевых мобильных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Первый госпиталь был развернут 23 мая в Буйнакске, второй - 26 мая в Ботлихе.

Шойгу также доложил Путину, что к концу июня российские военные возведут в республике еще три медцентра - в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.