Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:05Заразились
на 29.05В России 387 623+8 572В мире 5 808 946+117 156

В Дагестане госпитализировали 11 граждан Азербайджана, ожидающих выезда на родину

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Минздрава Дагестана доставили в Дербентскую городскую больницу 11 граждан Азербайджана, ожидающих своего возвращения на родину в пункте временного размещения, для проверки на коронавирус и лечения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Силами медиков Дербентской городской и Дербентской районной больниц организовано тестирование людей, находящихся в лагере, на предмет выявления новой коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, медики посетили пункт временного размещения граждан Азербайджана и расположенный рядом стихийный лагерь на границе Магарамкентского и Дербентского районов.

"Пробы планируется взять более чем у 600 граждан Азербайджана и всех сотрудников МЧС России, работающих в пункте временного размещения", - сказали в пресс-службе. Именно столько граждан Азербайджана, по данным ведомства, на сегодня ожидают своего возвращения из Дагестана на родину.

"Эмоциональный фон в лагере крайне сложный. Жаркая погода, нервное напряжение - все это способствует обострению хронических заболеваний", - отметили в ведомстве.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 29 мая, в Дагестане в общей сложности выявлено 4704 случая коронавируса (125 новых случаев за минувшие сутки), 4412 человек выздоровели, 201 скончался.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны России Сергея Шойгу военное ведомство перебросило в Дагестан два полевых мобильных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Первый госпиталь был развернут 23 мая в Буйнакске, второй - 26 мая в Ботлихе.

Шойгу также доложил Путину, что к концу июня российские военные возведут в республике еще три медцентра - в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.

Хроника 09 января – 29 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Дагестан Азербайджан Дербент Коронавирус МЧС

Новости по теме

Новости

Школьные выпускные в России пройдут 27 июня

На Петровке задержали восемь московских депутатов

На Петровке задержали восемь московских депутатов

Рабочая группа по Конституции 30 мая обсудит популяризацию содержания поправок

Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану сделали экстренную операцию

Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану сделали экстренную операцию

В Госдуме и СПЧ объяснили, чем вредна идея Кузнецовой сократить финансирование абортов

В Госдуме и СПЧ объяснили, чем вредна идея Кузнецовой сократить финансирование абортов
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор разрешил пускать в храмы после эпидемии не более 10 человек

Роспотребнадзор разрешил пускать в храмы после эпидемии не более 10 человек

Фрагмент кремлевской стены обрушился в Великом Новгороде

Изменение Конституции

В ЦИК подтвердили рекомендации устроить голосование по Конституции на открытых площадках

В ЦИК подтвердили рекомендации устроить голосование по Конституции на открытых площадках
Пандемия коронавируса

Онищенко назвал подъезды самым "забытым" местом с точки зрения опасности COVID-19

Полиция Москвы заявила о запрете любых публичных акций на время карантина

Полиция Москвы заявила о запрете любых публичных акций на время карантина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');