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Кадыров объявил о помощи кавказским регионам из ОАЭ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты окажут помощь четырем регионам Северного Кавказа в борьбе с пандемией, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграме.

В пятницу вечером в ходе телефонного разговора наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заед Аль Нахайан поинтересовался у Кадырова, какова ситуация в регионах Северного Кавказа и нужно ли им содействие.

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"Я ответил, если у шейха есть возможность оказать поддержку, то любая помощь в борьбе с пандемией не помешала бы нашим соседям. Мухаммед бен Заед Аль Нахайан тут же принял решение оказать гуманитарную помощь Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии", - написал глава Чечни.

Кадыров добавил, что шейх попросил его "координировать работу в данном направлении".

"Я с большим удовольствием принял предложение. Помощь будет доставляться в аэропорт Грозного, после чего ее распределят по соседним регионам", – отметил он.

Ранее первого и третьего июня по договоренности между Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном и Рамзаном Кадыровым в Грозный и Махачкалу двумя рейсами доставили противочумные костюмы и другие принадлежности для больниц, в которых лечатся больные коронавирусом.

ОАЭ Чечня Ингушетия Северная Осетия КБР КЧР Абу-Даби Мухаммед бен Заед Аль Нахайан Рамзан Кадыров

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