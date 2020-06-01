Мишустин назвал данные по коронавирусу в РФ поводом для "осторожного оптимизма"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Распространение коронавируса в России постепенно идет на спад, поступающие данные дают основание для осторожного оптимизма, однако необходимо готовиться к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Ситуация с коронавирусной инфекций в целом по стране остается стабильной, по оценкам экспертов, распространение вируса постепенно идет на спад", - сказал Мишустин на заседании президиума совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

Он напомнил, что уже неделю в целом по стране прирост заболеваемости коронавирусом в сутки не превышает 2,3%, а в некоторых регионах - и 2%. Речь идет о Москве, Севастополе, республиках Крым, Северная Осетия, Чечня, Мурманской, Астраханской и Магаданской областях.

"Такая динамика позволила 19 субъектам Федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений, еще 25 регионов готовы и планируют такие действия", - сказал Мишустин.

По его словам, система здравоохранения страны была оперативно настроена на борьбу с коронавирусом, в результате создан значительный резерв для лечения больных этой инфекцией. "Всего на сегодня имеется 180 тысяч коек такого профиля. В настоящее время это достаточный запас для наших регионов", - сказал Мишустин, отметив, что такой резерв позволяет медицинским организациям страны постепенно возвращаться в обычный режим работы.

В то же время Мишустин подчеркнул, что правительство продолжает мониторить ситуацию с распространением инфекции. "Подчеркну, мы должны быть готовы к любому развитию событий", - сказал премьер.

По данным оперштаба на 1 июня, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 035 человек. У 40,1% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции.