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Более 400 журналистов заболели COVID-19 в России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Более 400 российских журналистов заболели коронавирусом, большинство - в легкой форме, скончались пятеро, всего в мире от COVID-19 умерли более 60 работников СМИ, сообщил "Интерфаксу" председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Как заявил Соловьев в понедельник, число жертв коронавируса среди журналистов в РФ в ближайшее время может достигнуть шести человек. По его словам, от COVID-19 мог скончаться журналист из Калининграда. Вместе с тем Соловьев отметил, что "возможно, смерть наступила от других причин, пока выясняем".

Председатель СЖР также добавил, что данные об общем количестве заразившихся журналистов в РФ совпадают с информацией, которая имеется в распоряжении Минкомсвязи.

Также Соловьев сообщил, что, по данным Международной федерации журналистов, во всем мире от коронавируса умерло более 60 сотрудников СМИ из 30 стран.

Между тем, по информации неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC) со штаб-квартирой в Женеве, которая собирает сведения из открытых источников, с марта этого года от COVID-19 умерли по меньшей мере 117 журналистов в 31 стране.

Хроника 09 января – 01 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Соловьев СЖР Коронавирус

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