Россельхознадзор вспомнил о претензиях к продуктам "Млековиты"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Польская компания "Млековита" (Mlekovita), у которой глава Россельхознадзора Сергей Данкверт якобы вымогал взятку, никогда не была крупным поставщиком молочной продукции в Россию и у этого ведомства были претензии к качеству ее продуктов. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Как сообщает Россельхознадзор, в 2013-2014 годах поставки этой компании составили всего 16,9 тыс. тонн молока и молочной продукции, из них в 2013 году - 11 тыс. тонн, в 2014 году (до введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года) - 5,9 тыс. тонн. Из них было ввезено 6,2 тыс. тонн сыров, 4,5 тыс. тонн молочной сыворотки, 750 тонн сливочного масла, около 5,4 тыс. тонн молока, сливок и других видов молочной продукции.

"В апреле 2014 года Россельхознадзор был вынужден ввести ограничения на поставки продукции этой компании в связи с повторным обнаружением в ее составе бактерий группы кишечной палочки", - говорится в сообщении.

С августа 2014 года "Млековита", как и другие поставщики из ЕС, оказалась под эмбарго. "В случае отмены введенного Россельхознадзором ограничения в отношении этой компании поставки ее продукции все равно были бы невозможны из-за продовольственного эмбарго", - подчеркнули в ведомстве.

В четверг несколько СМИ сообщили, что в полицию Москвы поступила жалоба о вымогательстве $500 тыс. у руководства этой польской компании высокопоставленными чиновниками Россельхознадзора, в том числе главой службы Данквертом.

В Mlekovita и Россельхознадзоре заявили, что сообщения о вымогательстве не соответствуют действительности. В ГУ МВД Москвы сообщили, что жалобу на вымогательства получили и проверяют.

Россельхознадзор сообщил, что готовит иск в суд за распространение "заведомо ложных сведений" и нанесение репутационного ущерба. Ведомство собирается судиться в гражданами, упомянутыми в жалобах о вымогательстве, ранее поданных в Генпрокуратуру.