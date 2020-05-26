Эксперт Роспотребнадзора: второй волны коронавируса вряд ли удастся избежать

Специалист ЦНИИ эпидемиологии ведомства Татьяна Руженцова рассказала о второй волне COVID-19, масках на ЕГЭ и о том, переносят ли комары коронавирус

Татьяна Руженцова Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия живет в режиме самоизоляции два месяца. Динамика прироста новых заболевших улучшается, коэффициент распространения инфекции позволяет поднять вопрос о выходе на первый этап снятия коронавирусных ограничений в каждом втором регионе страны и о постепенном возвращении экономики и социальной сферы в нормальное русло. Тем не менее, уже ясно, что COVID-19 останется реальностью надолго.

Будет ли вторая волна вируса, насколько серьезным испытанием она станет? ЕГЭ начнутся в июле – нужно ли будет на них приходить в маске и перчатках? Носить ли маску на улице? Бояться ли комаров? На эти и другие вопросы "Интерфакса" ответила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

- Как вы считаете, когда будет вторая волна коронавируса? Есть ли шанс, что ее удастся избежать?

- Да, есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусом пойдет на спад, как и всеми другими респираторными инфекциями. При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период.

Маловероятно, что её удастся избежать, но есть большая надежда, что в результате формирования у населения иммунитета, завершения клинических исследований по оценке эффективности новых препаратов против коронавирусной инфекции и регистрации их в Российской Федерации, подъём заболеваемости будет не высоким.

- Между тем, часть российских регионов приступает к снятию коронавирусных ограничений. Разъясните еще раз, пожалуйста: нужно ли носить маску и перчатки на улице? Одобряете ли вы, когда люди выходят из своего подъезда и снимают маску, а при входе, например, в магазин - надевают?

- При сохраняющемся риске заболевания коронавирусной инфекцией перед выходом из дома нужно надеть маску и перчатки и оставаться в них на всём пути от своего дома до магазина. Дело в том, что на пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта сложно сохранить безопасную дистанцию более 1,5-2 метров и избежать контакта с другими людьми. Если маска и перчатки сняты на улице, то повторно их надевать нельзя, поскольку таким образом можно легко перенести инфекцию с них на кожные покровы. При снятых средствах защиты высока вероятность, что в случае необходимости надеть их уже не успеете.

- Нужно ли дезинфицировать дома купленные в магазине продукты? Если да, то как это лучше делать, и когда можно будет этим пренебречь?

- Следует учитывать, что вирусы – внутриклеточные паразиты, поражающие организм человека. Вне человеческого организма вирус долго "жить" не может и постепенно инактивируется. Скорость его гибели зависит как от материала, на который попали вирусные частицы, так и от условий окружающей среды: температуры, влажности.

На сегодняшний день на территориях с высоким уровнем заболеваемости необходимо обработать дезинфицирующим средством принесенные из магазина сумки, упаковку продуктов. Если в торговый центр вы приехали на своей машине, то дезинфекцию лучше сделать при погрузке.

При низкой, близкой к нулю заболеваемости коронавирусной инфекцией необходимость в тщательной обработке снизится. Однако, даже до того, как мы узнали про коронавирус, риск передачи различных инфекций, в первую очередь, кишечных, с покупками существовал. В любое время фрукты и овощи необходимо тщательно мыть, упаковка продуктов не должна попадать на обеденный стол, а после разбора сумки руки необходимо тщательно мыть. Помыть или продезинфицировать специальным средством всегда особенно рекомендую то, что попадает в холодильник или в руки ребенка.

- Действительно ли выпускники будут писать ЕГЭ в этом году в масках и перчатках? Не приведет ли это к увеличению числа обмороков на фоне эмоциональной нагрузки: в маске ведь тяжело дышать? Может, социальной дистанции между партами в аудитории достаточно?

- Сегодня наша позиция состоит в том, что ношение масок и перчаток в помещениях все-таки необходимо. Даже на экзаменах, ведь это действительно помогает предотвратить распространение инфекции.

Роспотребнадзором сформулированы универсальные рекомендации для проведения экзаменов. В них не говорится об обязательном использовании масок и перчаток детьми. При плохой переносимости ребенком маски или перчаток можно будет их снять.

С другой стороны, обстановка сильно различается по регионам. Хорошее проветривание и минимальное количество экзаменующихся в помещении снизит риск инфицирования до минимального. Однако, в некоторых ситуациях, например, при прохладной погоде с невозможностью открыть окна, социальной дистанции может не хватить.

- Роспотребнадзор дал рекомендации проводить занятия в школах, по возможности, на открытом воздухе. Значит ли это, что РПН рекомендует заниматься на улице (по погоде и возможности) не только физкультурой, но и, например, физикой и русским языком? Одобряете ли вы класс на открытом воздухе?

- На открытом воздухе, конечно, нужно проводить занятия физкультурой. Организовать занятия по другим предметам на улице сложно. В условиях нашей страны для этого очень много препятствий: зачастую непредсказуемость погоды с сильным ветром и изменениями температуры окружающего воздуха; цветение, которое у некоторых детей вызывает аллергические реакции. Также на открытом воздухе много отвлекающих факторов, которые могут снизить успеваемость.

- Являются ли насекомые разносчиками коронавируса? Могут ли комары, мухи стать переносчиками?

- Насекомые, такие как комары, клещи, москиты, мухи - не являются переносчиками коронавируса и не участвуют в распространении заболевания. SARS-CoV-2 относится к группе респираторных вирусов, основной путь распространения этого заболевания, по имеющимся на сегодняшний день данным, воздушно-капельный.