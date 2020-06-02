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Военные согласовали с ФСО радиационную и биологическую безопасность при открытии храма в Кубинке

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Военные согласовали с Федеральной службой охраны меры безопасности для церемонии открытия главного храма Вооруженных сил и музейного комплекса "Дорога Памяти" 22 июня, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, спланированы "мероприятия по обеспечению радиационной, химической и биологической безопасности".

Ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил, что храм будет освящен и открыт 22 июня.

Храм строили в подмосковном парке Минобороны "Патриот" на пожертвования. Строительство было завершено к 9 мая, но церемонию открытия пришлось отложить из-за коронавируса.

На строительство было собрано более 3 081 млн рублей пожертвований, сообщил гендиректор благотворительного фонда "Воскресение", зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин. По его словам, деньги продолжили поступать и после того, как было объявлено, что стройка завершена.

Главный воинский храм России заложили в конце сентября 2018 года. Его высота вместе с крестом составила 95 метров. Диаметр барабана главного купола составил 19,45 метров, по году окончания войны. Высота звонницы составила 75 метров. Высота малого купола - 14,18 метра, поскольку война продолжалась 1418 дней и ночей. По предложению министра обороны Сергея Шойгу, в ступени при входе в храм хотели вмонтировать фрагменты малоценного оружия вермахта.

Главный художник-оформитель проекта Василий Нестеренко ранее сообщал, что внутренние стены украсят сценами последних войн с участием России, в том числе афганской, чеченских и сирийской.

Патриот Московская область Кубинка РПЦ ГХВС Победа коронавирус ФСО Игорь Кириллов

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