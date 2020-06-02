ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы Чувашии возбудили уголовное дело о подготовке к террористическому акту после обнаружения тайника со взрывными устройствами, сообщает республиканское СУ СКР во вторник.

В пресс-релизе не уточняется, где именно был обнаружен тайник и насколько мощные взрывные устройства там хранились. Однако информированный источник сообщил агентству "Интерфакс", что арсенал нашли в поле в пригороде Новочебоксарска.

В свою очередь местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что во вторник на въезде в Новочебоксарск сотрудники силовых служб перекрывали автомобильную дорогу, ведущую в промышленную зону.