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Льготную жилищную ипотеку вводят в Крыму и Севастополе

Льготную жилищную ипотеку вводят в Крыму и Севастополе
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Программу ипотеки на покупку жилья в строящихся многоэтажках под 8% вводят в Крыму и Севастополе, сообщается на сайте Минфина РФ в пятницу.

"Граждане смогут оформить льготный кредит при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме или апартаментов на территории Республики Крым и Севастополя. Ставка по ипотечному кредиту составит 8%, а максимальная сумма кредита - 8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что программа рассчитана на период с 1 ноября 2026 года до 30 апреля 2027 года. Оформить ее могут все граждане России при условии, что ранее не получали кредиты по другим федеральным ипотечным программам.

Первоначальный взнос в рамках льготной программы составляет не менее 20% от цены договора, ставка субсидируется на срок до 15 лет с момента заключения кредитного договора.

Такие условия для Крыма и Севастополя приняты правительством в рамках расширения программы "Льготная ипотека на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации", которая действует в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР с 2023 года. Позднее ее распространили на Курскую и Белгородскую области. За время действия программы выдано 16,3 тыс. кредитов на сумму свыше 83,5 млрд рублей.

"Задача сейчас - поддержать и людей, и строительный рынок. Поэтому мера позволит стимулировать спрос и поможет реализации строящихся проектов", - подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин в своем канале в Мах.ч

Ранее о начале работы по программе сообщил ВТБ.

"Банк 2 ноября начнет прием заявок по льготной программе "Ипотека на новых территориях" со ставкой 8% годовых на строящиеся объекты в Крыму и Севастополем", - заявили в банке. Кредит можно оформить на сумму до 8 млн рублей с первоначальным взносом от 20,1%. Приобрести недвижимость в Крыму и Севастополе можно в офисах или дистанционно, находясь в другом регионе России.

Ранее о начале работы по программе сообщил ВТБ.

"Банк 2 ноября начнет прием заявок по льготной программе "Ипотека на новых территориях" со ставкой 8% годовых на строящиеся объекты в Крыму и Севастополем", - заявили в банке. Кредит можно оформить на сумму до 8 млн рублей с первоначальным взносом от 20,1%. Приобрести недвижимость в Крыму и Севастополе можно в офисах или дистанционно, находясь в другом регионе России.

В Крыму и Севастополе с 26 июня действует режим ЧС регионального характера. С начала июля для граждан и бизнеса власти регионов запустили ряд мер поддержки, включающие скидки на аренду государственного имущества, недвижимости и земли, реструктуризацию задолженностей, льготные программы кредитования. Также предусмотрены выплаты на поддержку занятости в туристической сфере.

Крым Минфин Севастополь
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