Более 20 свидетелей допросят по делу об изнасиловании сотрудницы полиции в Уфе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Гособвинитель по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы намерен допросить порядка 20 свидетелей. Об этом сообщил журналистам адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков после очередного заседания по делу в Кировском районном суде города.

По словам юриста, на следующем судебном заседании потерпевшую допросят в последний раз, после чего начнется допрос свидетелей. Адвокат уточнил, что также будут допрашиваться свидетели со стороны защиты и "дополнительные свидетели".

Халиков рассказал, что заседание во вторник, 10 сентября, прошло "немного эмоционально", поскольку "начались более подробные вопросы об обстоятельствах преступления".

Дело об изнасиловании

В преступления подозреваются теперь уже бывшие начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук.

Все трое были задержаны 31 октября 2018 года по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Как установила служебная проверка, в ночь на 30 октября потерпевшая и еще одна девушка-дознаватель пила спиртное с тремя руководителями подразделений республиканского МВД в отделе полиции. И обвиняемые, и обе девушки были уволены за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.

Все трое обвиняемых с ноября 2018 года находились под стражей, но весной 2019 года суд отпустил их всех под домашний арест. 22 июля прошло предварительное заседание по делу, на котором суд продлил всем троим домашний арест до 2 января 2020 года.