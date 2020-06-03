Что произошло за день: среда, 3 июня

Расследование аварии на ТЭЦ в Норильске и оправдание двоих полицейских из Уфы по делу об изнасиловании

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин поручил разобраться с замалчиванием ЧП в Норильске. В ходе совещания красноярский губернатор заявил, что власти начали принимать меры спустя два дня после разлива топлива на ТЭЦ из-за нехватки информации. Спасатели собрали уже 100 тонн нефтепродуктов и грунта. Концентрация вредных веществ в воде превышает норму в десятки тысяч раз. Возбуждены три уголовных дела, задержан начальник цеха ТЭЦ.

- За сутки коронавирус выявили в России у 8 536 человек. Активных случаев (за вычетом выздоровевших и умерших) в стране сейчас 231 105. В Москве суточный прирост был минимальным с 17 апреля и составил 1 842 случая.

- Дата следующей встречи по сделке ОПЕК+ оказалась под вопросом. Представители России и Саудовской Аравии заявили остальным участникам соглашения, что 4 июня встреча может не состояться, если все страны не пообещают соблюдать свои квоты. Между тем источник сообщил, что Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти еще и на июль, а затем оценить ситуацию.

- Верховный суд Башкирии оправдал двоих полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы. Третьему фигуранту дела тюремный срок сократили до четырех лет. В декабре 2019 года Кировский суд Уфы назначил всем троим реальные сроки лишения свободы.

- Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия. Ее основатель Дмитрий Савицкий сообщил, что проблемы связаны со снижением объема рекламы. Сейчас радиостанция сокращает расходы, но допускает закрытие "Серебряного дождя" и запуск нового формата исключительно с музыкой и новостями.

- В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA. Сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK открыла точку в московском ТЦ "Тройка".