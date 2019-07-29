Обвиняемые в изнасиловании дознавателя в отделе полиции не признали вину

Потерпевшая в суд не пришла

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Уфе трое бывших сотрудников полиции, которых обвинили в групповом изнасиловании женщины-дознавателя в отделе полиции, не признали в суде вину. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Наиль Багаутдинов.

Суд начал рассматривать это дело 29 июля. Фигурантам дела зачитали обвинительное заключение, они заявили, что вину не признают.

Заседание отложили на 6 августа, так как в суд не пришли ни потерпевшая, ни ее адвокат.

По словам Багаутдинова, в деле нет экспертиз, которые подтвердили бы наличие биологических материалов обвиняемых у потерпевшей.

На процессе суд сначала заслушает показания потерпевшей, затем - свидетелей обвинения, потом изучит материалы уголовного дела и заслушает защиту и ее свидетелей.

На скамье подсудимых бывшие начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. 31 октября прошлого года их задержали по подозрению в изнасиловании 23-летней сотрудницы в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району. Из полиции их уволили по решению главы МВД Башкирии. Всех троих сначала арестовали, затем перевели под домашний арест.

Потерпевшую из полиции также уволили за употребление спиртного на работе в день предполагаемого преступления.