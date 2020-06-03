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В Петербурге изменили методику подсчета смертности от COVID-19

В Петербурге изменили методику подсчета смертности от COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Со среды власти Санкт-Петербурга перешли на новую методику подсчета смертности от COVID-19, которая позволит увеличить оперативность формирования отчетов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Новая методика предусматривает объединение результатов комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти в результате COVID-19 за предыдущие сутки.

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В среду в Петербурге зарегистрировано 17 смертей от коронавируса: пять по итогам работы комиссии по анализу летальных исходов и 12 - по результатам поступивших медицинских свидетельств о смерти. Возраст умерших - от 40 до 96 лет. Собеседник "Интерфакса" уточнил, что комиссия не будет ликвидироваться и продолжает работу над "накопившимися" случаями.

"В Санкт-Петербурге обеспечена максимальная точность посмертной диагностики: в 100% случаев смертей с подозрением на коронавирус проводится патологоанатомическое исследование. В обязательном порядке выполняется ПЦР-диагностика на наличие коронавируса", - отметили в пресс-службе.

По данным регионального оперативного штаба на утро среды, с начала пандемии в Петербурге зафиксировано 17 069 случаев заражения COVID-19. Умерли 240 человек, выздоровел 6 331 человек.

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