ВС РФ отказал Генпрокуратуре в пересмотре дела экс-полковника Захарченко

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России не будет рассматривать кассационное представление генеральной прокуратуры РФ по делу бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, осужденного на 12,5 лет колонии за взяточничество и воспрепятствование правосудию.

"В передаче дела для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Кассационное представление по делу было подано в Верховный суд заместителем генерального прокурора Виктором Гринем, уточнили в суде.

Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию (часть 6 статьи 290 УК РФ, часть 3 статьи 294 УК РФ) со штрафом в 117 млн 990 тыс. рублей, лишением специального звания полковника и наград.

При этом суд первой инстанции оправдал Захарченко по одному из двух вмененных ему эпизодов взяточничества - о получении $800 тыс. - за непричастностью к преступлению, за ним признано право на реабилитацию.

Мосгорсуд 17 октября прошлого года после рассмотрения представления прокуратуры и жалоб защиты снизил Захарченко срок лишения свободы до 12 лет 6 месяцев, оставив без изменений дополнительные наказания, в том числе штраф.

Второй кассационный суд общий юрисдикции 18 февраля 2020 года признал законными судебные решения по делу Захарченко. Кассация отказалась по представлению прокуратуры отправить эпизод, по которому он оправдан, на новое рассмотрение в первую инстанцию, и защите, настаивавшей в жалобах на полном оправдании бывшего офицера.

Эпизоды дела

Согласно фабуле уголовного дела, Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой сэкономил в заведениях сети около 3 млн рублей.

Кроме того, следствием и судом установлено, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Эпизод, по которому Захарченко оправдан, касался якобы полученной им от Дусса вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки в $800 тыс.

В 2020 году Захарченко было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 млрд рублей, после чего его этапировали из мордовской колонии в Москву для ознакомления с новым делом.

Захарченко получил известность после того, как в квартире его сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.

Бывший полковник, арестованный 10 сентября 2016 года, называл фейковыми возбужденные против него уголовные дела.