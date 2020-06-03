Задержанный начальник цеха норильской ТЭЦ не стал давать показания

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Начальник цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, задержанный в рамках расследования причин разлива нефтепродуктов, отказался давать показания, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко в среду "Интерфаксу".

О задержании Старостина стало известно ранее в среду. Прокуроры объявили гендиректору предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона при эксплуатации особо опасных производственных объектов, а местному управлению Росприроднадзора поручено провести на ТЭЦ внеплановую проверку.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" ("дочки" "Норникеля") произошел разрыв одного из резервуаров, горюче-смазочные материалы вылились на проезжую часть технологической дороги. Всего предположительно разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров. В районе аварии был введен режим ЧС.

Росприроднадзор выявил, что разлившееся в результате аварии топливо попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Из озера также вытекает единственная река - Пясина - и впадает в Карское море.

По данным ведомства, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах в районе разлива превышены в десятки тысяч раз.

По факту ЧП, возбуждены три уголовных дела: о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246 УК РФ), о порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и о загрязнении вод (ст. 250 УК РФ). Все три дела объединены в одно производство и переданы для расследования в центральный аппарат СКР.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу ликвидации последствий аварии поручил правоохранительным органам разобраться в причинах задержки информирования о ЧП: власти начали принимать меры только через два дня после происшествия.