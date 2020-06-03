Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:59Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

Эколог заявил, что разлившееся в Норильске топливо будет годами отравлять рыбу

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Последствия аварии на ТЭЦ в Норильске годами могут представлять серьезную опасность для речной рыбы, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель красноярской региональной общественной экологической организации "Плотина" Александр Колотов.

В РоссииПутин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием ЧП в НорильскеПутин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием ЧП в НорильскеЧитать подробнее

"Прежде всего удар пришелся на ихтиофауну близлежащих рек - Далдыкан и Амбарная. И если в Далдыкане обитает в основном гольян, то в Амбарной - чир, пелядь, хариус, щука. Сейчас, конечно, говорить о рыбе в этих реках можно только в прошедшем времени. Насколько можно судить по сообщениям с мест, реки отравлены полностью", - сказал Колотов.

Он отметил, что частично дизтопливо может растворяться в воде, оседать на дне, а негативные для экологии последствия разлива горючего могут продолжаться несколько лет.

"Некоторые компоненты дизтоплива могут растворяться в воде, по поверхности воды идет далеко не вся масса топлива, так что не знаю, насколько эффективны могут быть боновые заграждения. Остатки нефтепродукта могут долгое время оставаться в донных отложениях и отправлять все новую и новую рыбу", - пояснил эколог.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" из-за проседания свайного фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров с дизельным топливом и разлив нефтепродуктов. Горючее попало на технологическую дорогу, в результате загорелся ехавший по ней автомобиль. Пожар был локализован на площади 350 квадратных метров.

По данным Росприроднадзора, разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Чтобы остановить распространение нефтепродуктов по водной системе, на реке были установлены боновые заграждения.

31 мая в Норильске и на Таймыре введен режим ЧС межмуниципального уровня. Проверку происшествия начали Генпрокуратура РФ, Росприроднадзор, Росрыболовство и МЧС.

Возбуждены уголовные дела о порче земли (ч.1 ст.254 УК РФ), нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246 УК РФ) и загрязнении вод (ст.250 УК РФ). Материалы дел переданы в центральный аппарат СКР. Задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ.

В среду во время совещания с Владимиром Путиным глава МЧС Евгений Зиничев предложил признать разлив топлива в Норильске ЧС федерального уровня.

Хроника 29 мая – 03 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск ТЭЦ

Новости по теме

Новости
Авария на ТЭЦ в Норильске

"Гринпис" оценил экологический ущерб от ЧП в Норильске в 6 млрд рублей

В Минкомсвязи назвали бредом связь технологий 5G с появлением коронавируса

В Минкомсвязи назвали бредом связь технологий 5G с появлением коронавируса

ВС РФ проверит законность отказа мэрии Москвы от льготной аренды для малого бизнеса

Что произошло за день: среда, 3 июня

Авария на ТЭЦ в Норильске

Задержанный начальник цеха норильской ТЭЦ не стал давать показания

РФ и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

РФ и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

Вторую партию подаренных России американских аппаратов ИВЛ доставят в Москву 4 июня

Авария на ТЭЦ в Норильске

В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ с разлившимся топливом

В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ с разлившимся топливом

"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Авария на ТЭЦ в Норильске

Путин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием ЧП в Норильске

Путин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием ЧП в Норильске
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');