Эколог заявил, что разлившееся в Норильске топливо будет годами отравлять рыбу

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Последствия аварии на ТЭЦ в Норильске годами могут представлять серьезную опасность для речной рыбы, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель красноярской региональной общественной экологической организации "Плотина" Александр Колотов.

"Прежде всего удар пришелся на ихтиофауну близлежащих рек - Далдыкан и Амбарная. И если в Далдыкане обитает в основном гольян, то в Амбарной - чир, пелядь, хариус, щука. Сейчас, конечно, говорить о рыбе в этих реках можно только в прошедшем времени. Насколько можно судить по сообщениям с мест, реки отравлены полностью", - сказал Колотов.

Он отметил, что частично дизтопливо может растворяться в воде, оседать на дне, а негативные для экологии последствия разлива горючего могут продолжаться несколько лет.

"Некоторые компоненты дизтоплива могут растворяться в воде, по поверхности воды идет далеко не вся масса топлива, так что не знаю, насколько эффективны могут быть боновые заграждения. Остатки нефтепродукта могут долгое время оставаться в донных отложениях и отправлять все новую и новую рыбу", - пояснил эколог.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" из-за проседания свайного фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров с дизельным топливом и разлив нефтепродуктов. Горючее попало на технологическую дорогу, в результате загорелся ехавший по ней автомобиль. Пожар был локализован на площади 350 квадратных метров.

По данным Росприроднадзора, разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Чтобы остановить распространение нефтепродуктов по водной системе, на реке были установлены боновые заграждения.

31 мая в Норильске и на Таймыре введен режим ЧС межмуниципального уровня. Проверку происшествия начали Генпрокуратура РФ, Росприроднадзор, Росрыболовство и МЧС.

Возбуждены уголовные дела о порче земли (ч.1 ст.254 УК РФ), нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246 УК РФ) и загрязнении вод (ст.250 УК РФ). Материалы дел переданы в центральный аппарат СКР. Задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ.

В среду во время совещания с Владимиром Путиным глава МЧС Евгений Зиничев предложил признать разлив топлива в Норильске ЧС федерального уровня.