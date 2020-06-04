Губернатор Красноярского края прибыл на место ЧП в Норильске

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Александр Усс работает в Норильске на месте аварии на ТЭЦ-3, где произошел разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор улетел вместе с главой МЧС и заместителем генпрокурора для принятия решений о механизмах ликвидации последствий экологической катастрофы", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы красноярского главка МЧС, в настоящее время с территории разлива горючего откачано более 100 тонн нефтепродуктов. Для мониторинга ситуации привлечена авиация.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" ("НТЭК", "дочка" ГМК "Норникель") из-за проседания свайного фундамента произошел отрыв днища одного из резервуаров с дизельным топливом и разлив нефтепродуктов. Горючее попало на технологическую дорогу, в результате загорелся ехавший по ней автомобиль. Пожар был локализован на площади 350 кв. м.

По данным Росприроднадзора, разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. В Норильске и на Таймыре был введен режим ЧС межмуниципального уровня.

Чтобы остановить распространение нефтепродуктов по водной системе, на реке были установлены боновые заграждения.

Проверку происшествия начали Генпрокуратура РФ, Росприроднадзор, Росрыболовство и МЧС.

Были возбуждены три уголовных дела: по ч. 1 ст.254 (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Материалы дел переданы для расследования в центральный аппарат СКР. В качестве подозреваемого задержан начальник цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК".

В среду во время совещания с Владимиром Путиным глава МЧС Евгений Зиничев предложил признать разлив топлива в Норильске ЧС федерального уровня.