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Глава МЧС заявил, что найдено решение по ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в Норильске

Глава МЧС заявил, что найдено решение по ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в Норильске
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что найдено решение по способам ликвидации разлива нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

"Самый важный вопрос - каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним", - сказал он в ходе совещания в Норильске в четверг.

Министр не уточнил, о каком конкретном решении идет речь.

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Перед совещанием Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс облетели территорию ЧС, где произошел розлив нефтепродуктов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России. Там добавили, что на месте работает оперативная группа МЧС, оснащенная беспилотными авиасистемами для мониторинга развития ситуации.

На основе полученных данных специалисты проводят расчеты, строят ортофотопланы и модели развития обстановки.

29 мая на ТЭЦ-3 "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания, "дочка" ГМК "Норникель"), которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, которое попало в ручей, впадающий в реку Амбарная.

В связи с произошедшим был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться в задержке информирования о ЧП на ТЭЦ.

Хроника 29 мая – 04 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск МЧС РФ Евгений Зиничев

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