В Росприроднадзоре заверили, что сжигать разлившиеся в Норильске нефтепродукты не будут

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Никакого сжигания как способа утилизации разлившихся в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродуктов не будет, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Мы не видим способа утилизации посредством сжигания в настоящий момент. Никакого отжига нефтепродуктов не будет", - сказала она на совещании в Норильске. По ее словам, будет проводиться очистка водной среды от нефтепродуктов.

"Мы будем следить за утилизацией, будем внимательно смотреть за способами утилизации", - добавила Радионова.

29 мая на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, загрязняющая жидкость попала в ручей, который впадает в реку Амбарная.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что министерство против сжигания разлившегося в Норильске дизтоплива.

"Ситуация очень тяжелая. Я не представляю себе, как сжигать сейчас в Арктической зоне РФ такое количество топлива. Честно говоря, для меня это большие сомнения. Надо постараться максимально извлечь топливо, смешать его с соответствующими химическими реагентами и в случае, когда совсем будет тяжко, что-то жечь. Но такой костер на такой площади (разлившегося дизтоплива - ИФ) - это будет большая проблема, на мой взгляд", - сказал Кобылкин.

По факту разлива возбуждены три уголовных дела, в рамках которых задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК".