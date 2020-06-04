Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:51Заразились
на 04.06В России 441 108+8 831В мире 6 508 635+130 397

В Росприроднадзоре заверили, что сжигать разлившиеся в Норильске нефтепродукты не будут

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Никакого сжигания как способа утилизации разлившихся в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродуктов не будет, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Мы не видим способа утилизации посредством сжигания в настоящий момент. Никакого отжига нефтепродуктов не будет", - сказала она на совещании в Норильске. По ее словам, будет проводиться очистка водной среды от нефтепродуктов.

В РоссииГлава МЧС заявил, что найдено решение по ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в НорильскеГлава МЧС заявил, что найдено решение по ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в НорильскеЧитать подробнее

"Мы будем следить за утилизацией, будем внимательно смотреть за способами утилизации", - добавила Радионова.

29 мая на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, загрязняющая жидкость попала в ручей, который впадает в реку Амбарная.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что министерство против сжигания разлившегося в Норильске дизтоплива.

"Ситуация очень тяжелая. Я не представляю себе, как сжигать сейчас в Арктической зоне РФ такое количество топлива. Честно говоря, для меня это большие сомнения. Надо постараться максимально извлечь топливо, смешать его с соответствующими химическими реагентами и в случае, когда совсем будет тяжко, что-то жечь. Но такой костер на такой площади (разлившегося дизтоплива - ИФ) - это будет большая проблема, на мой взгляд", - сказал Кобылкин.

По факту разлива возбуждены три уголовных дела, в рамках которых задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК".

Хроника 29 мая – 04 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск Росприроднадзор

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ за время пандемии на 230% выросло число компьютеров, уязвимых для хакеров

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлен 8 831 новый заболевший коронавирусом

В России за сутки выявлен 8 831 новый заболевший коронавирусом

Спикер Мосгордумы Шапошников задумался о подаче иска к Навальному

Авария на ТЭЦ в Норильске

Глава МЧС заявил, что найдено решение по ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в Норильске

Глава МЧС заявил, что найдено решение по ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в Норильске

Судебные приставы принудительно взыщут с Facebook и Twitter штрафы в 4 млн рублей

Судебные приставы принудительно взыщут с Facebook и Twitter штрафы в 4 млн рублей

Что случилось этой ночью: четверг, 4 июня

Пять регионов РФ пожелали провести электронное голосование по поправкам в Конституцию

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

Авария на ТЭЦ в Норильске

"Гринпис" оценил экологический ущерб от ЧП в Норильске в 6 млрд рублей

В Минкомсвязи назвали бредом связь технологий 5G с появлением коронавируса

В Минкомсвязи назвали бредом связь технологий 5G с появлением коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');