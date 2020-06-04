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Верховный суд решит проблему с нарушением сроков подачи апелляций из-за карантина

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Суды вправе восстановить срок на подачу апелляционной и кассационной жалоб в арбитражные суды, если стороны опоздали с этим из-за карантинных ограничений в их регионе, говорится в двух проектах постановления пленума Верховного суда России.

Пандемия коронавируса

ВС решил в документах разъяснить применение Арбитражного процессуального кодекса (АПК) при рассмотрении дел в апелляции и кассации в условиях пандемии. Проекты будут еще дорабатываться, сообщили в пресс-службе суда.

АПК гласит, что дл восстановления срока на подачу жалобы суд должен признать причину пропуска уважительной.

ВС рекомендует признавать уважительной причиной введение в регионе режима повышенной готовности, "предусматривающего ограничение свободного перемещения, нахождения в государственных и иных учреждениях".

Вопрос с восстановлением сроков на обжалование судебных актов, по истечении которых право на судебную защиту утрачивается, стал особо актуален после "карантинного" режима нерабочих дней из-за пандемии COVID-19 в марте-апреле 2020 года. Для подачи апелляционной жалобы, к примеру, у сторон есть один месяц с момента изготовления решения суда. Процессуальные кодексы предусматривают, что если срок, отведенный на обжалование судебного акта, выпадает на нерабочий день, то его окончанием считается следующий рабочий день.

Участники судебных споров, у которых процессуальные сроки на подачу документов истекали в период с 30 марта до середины апреля, формально их пропустили. ВС в конце апреля рекомендовал судам восстанавливтаь эти сроки по просьбе заявителей. Однако арбитражные суды не всегда признавали веденные ограничения уважительной причиной пропуска, ссылаясь на возможность подачи документов в суд через интернет, в частности, с помощью системы "Мой арбитр".

Верховный суд АПК коронавирус

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