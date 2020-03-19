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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59

Допуск на суды по "делу Голунова" и "Седьмой студии" ограничат из-за COVID-19

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Судебные заседание по продлению меры пресечения полицейскому, обвиняемому по "делу Голунова", и по делу "Седьмой студии" пройдут без посетителей и прессы из-за мер по ограничению распространения коронавируса, сообщили пресс-секретари московских судов в четверг.

"В Басманный суд пускаем только участников процесса в связи с коронавирусом", - сказала пресс-секретарь Ирина Морозова. В Басмсуде рассматривается дело полицейских.

Пандемия коронавируса

В свою очередь пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина сообщила "Интерфаксу", что "с сегодняшнего дня временно ограничен доступ на судебные заседания лицам, не являющимися участникам процессов, в том числе и СМИ. Об изменениях будет сообщено дополнительно". Мещанский суд в четверг должен вернуться к рассмотрению дела "Седьмой студии".

Накануне, 18 марта, Верховный суд РФ вместе с Советом судей в связи с угрозой распространения коронавируса постановил ввести в российских судах ограничение на рассмотрение дел и доступ посетителей.

"Президиумами Верховного суда и Совета судей постановлено рассматривать только категории дел безотлагательного характера - об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие, а также в порядке приказного, упрощенного производства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда.

Как пояснили в суде, ограничительные меры будут действовать с 19 марта по 10 апреля. Таким образом, рассмотрение не относящихся к безотлагательной категории дел будет отложено на срок после 10 апреля.

Также всем судам при наличии технической возможности рекомендовано рассматривать дела с использованием систем видеоконференц-связи. Кроме того, в суд не будут пускать людей, не являющихся участниками судебных процессов.

Москва Иван Голунов Седьмая студия Басманный суд Мещанский суд

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