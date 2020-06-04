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Около 1,5 тыс. кубометров загрязненного грунта собрали на месте ЧП в Норильске

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Специалисты собрали на месте разлива нефтепродуктов в Норильске около 1,5 тыс. кубометров загрязненного грунта и более 300 тонн топлива, сообщает в четверг пресс-служба компании "Норильский никель".

"По состоянию на 4 июня в районе ТЭЦ-3 вывезено 1 450 куб. м загрязненного грунта и откачана 201 тонна дизельного топлива. Специалистами Северного филиала "Морской спасательной службы" с поверхности реки Амбарная собрано 137 тонн дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Таким образом общий объем собранного горючего на месте ЧП составил, по данным "Норникеля" на вечер четверга, 338 тонн.

Отмечается, что в настоящее время на реке Амбарной выставлено семь линий боновых заграждений для остановки распространения горючего по рекам Дандыкан, Амбарная и озеру Пясино.

Как сообщалось, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") разгерметизировался один из резервуаров, откуда произошла утечка горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, из-за этого загорелся ехавший по ней автомобиль.

По данным Росприроднадзора, в результате происшествия разлилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

В среду, 3 июня, разлив топлива в Норильске был объявлен ЧС федерального уровня. В связи с инцидентом возбуждено уже четыре уголовных дела - о халатности за несвоевременное информирование о ЧП, о порче земли, о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод. В рамках расследования ЧП арестован начальник цеха норильской ТЭЦ-3.

Хроника 29 мая – 04 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильский никель Норильск

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