В Роспотребнадзоре заочно поспорили с академиком РАН из-за масок на прогулках

Ведомство считает их безопасными, а академик РАН Виталий Зверев заявлял о бесполезности и вреде ношения масок на улицах

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ношение масок во время прогулок и занятий спортом безопасно, однако при наличии хронических заболеваний нужно проконсультироваться с врачом о возможности таких тренировок, считают в Роспотребнадзоре.

"Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей. Но если у человека имеются хронические заболевания или противопоказания к занятию спортом, необходимо перед тренировкой проконсультироваться с лечащим врачом", - сообщил представитель Роспотребнадзора порталу стопкоронавирус.рф.

В ведомстве уточнили, что медицинские маски эффективны, особенно при использовании инфицированным человеком. "Однако в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и бессимптомных форм заболевания стоит рассматривать каждого человека как потенциальный источник инфекции", - отметили в Роспотребнадзоре.

"Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, образующегося при дыхании и разговоре. Этот аэрозоль может содержать вирус SARS-CoV-2. А при занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образование аэрозоля, и он распространяется на большие расстояния", - пояснили в ведомстве.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев сообщил "Интерфаксу", что ношение масок на улице нецелесообразно.

По его словам, это может вызвать рост таких заболеваний, как эмфизема легких, бронхиальная астма, грибковые, аллергические, бактериальные заболевания.

"Я, когда вижу, что на детей на улице надевают маски, хочу задать вопрос - а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски? Или когда люди на велосипеде в маске едут... На улице не летает вирус. Если соблюдаете социальную дистанцию, ничего вам не передастся", - сказал Зверев.

По его словам, маску действительно нужно надевать в местах скопления народа, в метро, магазинах, "а на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред".