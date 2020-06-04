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Совладелец "Внуково" спрогнозировал продажу 25% аэропорта Qatar Airways в течение двух лет

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сделка по продаже 25% аэропорта "Внуково" авиакомпании Qatar Airways ожидается в течение двух лет, заявил совладелец, глава совета директоров аэропорта Виталий Ванцев. Он сказал это в онлайн-эфире "Ведомостей" "Как преодолеть кризис? Прямая речь".

О сделке было объявлено в 2018 году. В сентябре 2019 года гендиректор катарской группы Акбар аль-Бакер говорил, что ее закроют до конца года.

"Сделка существует. Когда мы выполним все условия по вхождению в эту сделку, то она состоится. У нас есть свои обязательства, которые мы должны выполнить, чтобы в эту сделку войти. И мы целенаправленно идем по этой программе", - сказал Ванцев.

Он предположил, что в 2020 году сделку не закроют, но это произойдет в течение двух лет.

"Внуково" - третий по объему пассажиропотока аэропорт в России. Крупнейшие базовые авиакомпании - "Победа", "ЮТэйр". Аэропорт контролируют Виталий Ванцев и Владимир Скоч (отец давнего партнера Алишера Усманова Андрея Скоча), 25% плюс 1 акция - у Росимущества.

Qatar Airways Внуково Виталий Ванцев Владимир Скоч Росимущество Победа ЮТэйр

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