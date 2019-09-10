Глава Qatar Airways спрогнозировал закрытие сделки с 25% "Внуково" до конца 2019 года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сделка по покупке авиагруппой группы компаний Qatar Airways 25% доли в аэропорту "Внуково" остается в силе, она еще открыта, ее закрытие планируется до конца 2019 года, заявил гендиректор катарской группы Акбар аль-Бакер.

По его словам, сейчас завершается проверка по сделке. Он надеется, что ее результаты удовлетворят собственников. "Вы понимаете, что когда идет разговор о таких инвестициях и с таким важным объектом инфраструктуры, очень важно сделать все правильно", - отметил он.

Соглашение о намерениях по сделке Qatar Airways и "Внуково" заключили весной 2018 года.

В декабре 2018 года совладелец и председатель совета директоров "Внуково" Виталий Ванцев говорил, что продолжается подготовка сделки. На тот момент стороны прошли "несколько аудитов - технических и финансовых", согласовали цену сделки с Росимуществом и российским правительством. Он также прогнозировал закрытие сделки до конца 2019 года.

"Внуково" - третий по объему пассажиропотока аэропорт в России. Его контролируют Ванцев и Владимир Скоч, отец партнера Алишера Усманова по холдингу "Металлоинвест" Андрея Скоча, 25% плюс 1 акция - у Росимущества.