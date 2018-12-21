Продажа блокпакета "Внуково" авиакомпании Qatar Airways запланирована на конец 2019 года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сделка по продаже блокпакета аэропорта "Внуково" авиакомпании Qatar Airways ожидается в конце 2019 года. Об этом заявил совладелец и глава совета директоров аэропорта Виталий Ванцев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы ведем напряженную, плодотворную работу с "Катарскими авиалиниями". Мы прошли уже несколько аудитов - технических и финансовых - и мы уверены, что в следующем году, конечно, мы с Катаром закончим наши сделки, скорее всего, к концу следующего года", - сказал Ванцев.

"Внуково" - третий по объему пассажиропотока аэропорт в РФ. Его контролируют В.Ванцев и Владимир Скоч, отец партнера Алишера Усманова по холдингу "Металлоинвест" Андрея Скоча, 25% плюс 1 акция - у Росимущества. Ранее в этом году В.Ванцев анонсировал сделку по выкупу госпакета и последующую продажу доли аэропорта катарской авиакомпании Qatar Airways.

"Мы прошли аудит, нас оценили несколько компаний, мы достигли взаимопонимания по стоимости этого пакета с Росимуществом и с правительством РФ - и сейчас ждем в течение месяца-двух, может быть, постановления правительства и дальше уже реализацию сделки", - сказал Ванцев в пятницу. Сумму сделки по выкупу пакета у Росимущества он не назвал.

"После того, как мы выкупим пакет, мы планируем консолидировать обе наши компании - и "Международный аэропорт "Внуково", и "Внуково Холдинг". И, конечно, это добавит большой синергетический эффект в целом для аэропорта и упростит работу во многом, и управление", - отметил совладелец аэропорта.

По словам Ванцева, помимо катарцев к аэропорту проявляют интерес и другие инвесторы. "Но для нас более интересны на сегодняшний день "Катарские авиалинии". Этот интерес наш связан не только с тем, что они будут являться инвесторами нашими, но и, конечно, тем, что это авиакомпания, которая за собой приводит дополнительный пассажиропоток в аэропорт", - сказал топ-менеджер.